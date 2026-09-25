قدامى «الأخضر» يكسبون نجوم الخليج

استعرض نجوم معتزلون من مختلف منتخبات كأس الخليج العربي مهاراتهم الفردية واسترجعوا قدرتهم على إحراز الأهداف، مساء الجمعة في مباراةٍ احتفاليةٍ، استضافها الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، بمناسبة منافسات «خليجي 27».

وأُجرِيت على ملعبٍ خاصٍ في جدة المباراةُ، التي جمعت بين فريق نجوم المنتخب السعودي وفريق نجوم باقي منتخبات الخليج، ولُعِبَت من شوطين بإدارة تحكيمية من سلطان العكيري، فيما علّق عليها العماني خليل البلوشي.

وتعادل الفريقان 6ـ6، وفاز «الأخضر» السعودي بركلات الترجيح 4ـ3، وسط أجواءٍ من الألفة والمودّة بين نجوم الجانبين، وبحضور ممثلي وسائل إعلام محلية وخليجية.

ومثَّل فريقَ النجوم السعوديين في المباراة كوكبةٌ من اللاعبين السابقين، مثل محمد نور وسعيد العويران وياسر القحطاني وناصر الشمراني وخالد قهوجي وسعود كريري وحاتم خيمي ومناف أبو شقير وكامل الموسى وعبد الله الزوري ونايف القاضي.

ومع فريق نجوم الخليج، شارك الكويتي فهد الأنصاري والعراقي نشأت أكرم والقطري عادل خميس والإماراتي سبيت حافظ والكويتي جاسم الهويدي والقطري سعود غانم واليمني علي النونو. واستمرت المباراة 60 دقيقة، توزّعت بالتساوي على شوطيها. وارتدى نجوم الفريق السعودي طقمًا أخضر، فيما ظهر نجوم الخليج بقميص أبيض و«شورت» أسود، وكُتِب على القميصين شعار المباراة «خليجنا واحد».