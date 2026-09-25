في جدة.. ماجد والبريكان يرسمان تفوق السعودية على عُمان

تستضيف جدّة، للمرة الثالثة، مواجهةً بين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره العُماني اللذين يلتقيان، السبت، ضمن ثاني جولات المجموعة الأولى من «خليجي 27».

وحسب موقع «المنتخب السعودي» الإلكتروني، تقابل الطرفان مرتين في جدة من قبل، الأولى ضمن تصفيات كأس آسيا، والأخرى لحساب تصفيات المونديال.

وتعود المباراة الأولى إلى 26 أكتوبر 1984، ضمن تصفيات كأس آسيا، التي استضافتها سنغافورة خلال العام ذاته.

وهَزَمَ المنتخب السعودي ضيفه العُماني في تلك المباراة بسداسية نظيفة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وتكفَّل المهاجم الأسطوري ماجد عبد الله بإحراز ثلاثة من الأهداف السعودية الستة، فيما سجَّل الراحل شايع النفيسة ثنائية، ويوسف خميس هدفًا واحدًا.

وتكرَّرت المواجهة في جدة بعد 38 عامًا، وهذه المرة على ملعب «الإنماء»، في 27 يناير 2022، لحساب الدور الثالث من تصفيات النسخة قبل الماضية من كأس العالم، وحسمها «الصقور» بهدف نظيف للمهاجم فراس البريكان.

وسيتواجه المنتخبان على أرضية الملعب ذاته في كأس الخليج بعد 4 أعوام من موقعة التصفيات المونديالية.