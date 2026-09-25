تكثيف اللياقة

أخضع الألماني ينس فيسينج، مدرب الاتحاد الأول لكرة القدم، لاعبيه إلى تمارين لياقية مكثفة، الجمعة، ضمن برنامج التحضيرات خلال فترة التوقف الحالية (المركز الإعلامي ـ الاتحاد)