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تكثيف اللياقة
2026.09.25 | 10:13 pm
أخضع الألماني ينس فيسينج، مدرب الاتحاد الأول لكرة القدم، لاعبيه إلى تمارين لياقية مكثفة، الجمعة، ضمن برنامج التحضيرات خلال فترة التوقف الحالية (المركز الإعلامي ـ الاتحاد)
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