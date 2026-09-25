مجددا.. القحطاني خارج خطط الأخضر

غاب محمد القحطاني، جناح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مجددًا عن تدريبات «الأخضر»، الجمعة، عشية مواجهة عمان في ثاني جولات المجموعة الأولى من «خليجي 27».

وأشار الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم إلى استمرار غياب القحطاني عن التدريبات بداعي الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وللمرة الثانية على التوالي لا يشارك اللاعب في التدريبات بعدما غاب الخميس أيضًا نتيجة شكواه من آلام في البطن.

في المقابل، شارك عبد القدوس عطية، حارس المرمى، في التدريبات بعد استدعائه، الخميس، للانضمام إلى معسكر المنتخب، إثر إصابة زميله نواف العقيدي خلال اللقاء الافتتاحي أمام الكويت الذي غادره بتبديل اضطراري أواخر الشوط الثاني.

وجرت التدريبات على أحد الملاعب الرديفة في مدينة الملك عبد الله الرياضية، تحت إشراف المدرب اليوناني جورجيوس دونيس. واشتملت على تمارين الإحماء، وعدد من الجمل التكتيكية، واختتمت بالتدرب على الكرات الثابتة.

ويتواجه «الصقور» مع عُمان بعد فوزهم على الكويت في الجولة الأولى بهدف دون رد.