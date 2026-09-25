في الظهور الأول.. إلينيخينا يقود نيجيريا إلى الانتصار

قاد جورج إلينيخينا، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، منتخب نيجيريا إلى تحويل تأخره بهدفٍ أمام مدغشقر إلى انتصارٍ بـ 2ـ1، في المباراة التي جرت، الجمعة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الـ 12 للتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

وسجل إلينيخينا لـ «النسور الخضراء» عند الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، فارضًا التعادل على منتخب مدغشقر الذي افتتح النتيجة عبر إحسان كاري في الدقيقة 16. وفي الشوط الثاني، خطفت نيجيريا النقاط الثلاث بعد أن نجح موسى أوسور في إحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 65.

وشارك إلينيخينا «20 عامًا» مع منتخب بلاده للمرة الأولى بعد استدعائه إلى القائمة الحالية من قِبل المدرب إيريك شيل.

ولعب مهاجم الفريق الاتحادي 69 دقيقةً قبل أن يتم استبداله بتايوو أونيي، مهاجم كوفنتري سيتي الإنجليزي.

وبهذه النتيجة حصد المنتخب النيجيري أول ثلاث نقاطٍ في بداية مشواره بالتصفيات، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف منتخب غينيا بيساو الذي فاز على تنزانيا 2ـ0.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعةٍ من المجموعات الـ 12 إلى النهائيات باستثناء المجموعات التي تضمُّ الدول المضيفة «تنزانيا وكينيا وأوغندا»، إذ يتأهل منها منتخبٌ واحدٌ فقط إلى جانب البلد ​المضيف.