احتجاج بحريني على مادبو يستشهد بإيقاف المونديال

احتجَّ الاتحاد البحريني لكرة القدم رسميًّا، الجمعة، على مشاركة عاصم مادبو، لاعب وسط منتخب قطر، في أولى جولات كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وبنى الاتحاد البحريني اعتراضه، الذي أعلنه عبر مركزه الإعلامي، على صدور قرارٍ من الاتحاد الدولي «فيفا» بإيقاف مادبو خمس مباريات عقِب طرده أمام كندا خلال ثاني جولات مرحلة المجموعات من كأس العالم الأخيرة.

وغاب مادبو عن مباراة البوسنة والهرسك، ضمن الجولة الثالثة، وغادر منتخب بلاده المونديال من الدور الأول.

وفي المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي الـ 27، فاز منتخب قطر 2ـ0 على البحرين، حامل اللقب، مساء الخميس في جدة، ولعِب مادبو كامل دقائق المواجهة.

وفي خطابٍ إلى الاتحاد الخليجي لكرة القدم، التمس راشد الزعبي، الأمين العام للاتحاد البحريني، من الجهات المختصَّة والمنظِّمة للبطولة التحقُّق من استيفاء اللاعب كامل مدة العقوبة الانضباطية الموقَّعة عليه خلال كأس العالم، وتطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بالمسابقة، وفق القوانين المعمول بها دوليًّا.

وتلقَّى مادبو بطاقة حمراء مباشرة في المونديال بسبب تدخُّلٍ عنيفٍ على إسماعيل كونيه، لاعب منتخب كندا، ألحق إصابةً بالغة بالأخير.