الفيصل يدعم

حضر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب السعودي، الجمعة، تحضيرًا لمواجهة عمان، السبت، في ثاني جولات المجموعة الأولى من كأس الخليج، برفقة بدر الرزيزاء، رئيس اتحاد كرة القدم، وفهد المفرج، المدير التنفيذي لـ «الأخضر».. وصافح وزير الرياضة اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، وتحدث معهم، قبل متابعته جانبًا من الحصة التدريبية، في إطار دعمه ومساندته للمنتخب قبل مواجهة عمان تصوير علي خمج و(المركز الإعلامي ـ المنتخب السعودي)