ممتاز السيدات.. النصر ينهض بثلاثية العلا

استعاد فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات توازنه بعد أن حوَّل تأخره بهدفٍ أمام ضيفه العُلا إلى فوزٍ بـ 3ـ1، الجمعة، على ملعبه ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

وكان العُلا السبَّاق في التسجيل عبر التنزانية أوبا توكوامبيكي في الدقيقة 13، لكنَّ فرحة الضيفات لم تدم سوى أربع دقائق فقط، إذ سرعان ما نجح النصر في العودة بتسجيل هدفين خلال ثلاث دقائق، حملا توقيع ليان فتحي «17 و20». وفي الشوط الثاني، أضافت شروق هوساي الهدف الثالث للأصفر «64».

وأكمل العُلا الدقائق الأخيرة من اللقاء بعشر لاعباتٍ بعد طرد لاعبته أسرار محمد إثر حصولها على البطاقة الصفراء الثانية «90+4».

وبهذه النتيجة عوَّض الفريق النصراوي خسارته أمام الاتحاد 2ـ4 في الجولة الماضية، رافعًا رصيده إلى ست نقاطٍ في المركز الثاني.

في المقابل، تجمَّد رصيد العُلا عند ثلاث نقاطٍ في المركز السادس بعد أن مُني بخسارته الثانية في الدوري.

وتنتظر النصر مواجهة «كلاسيكو» أمام الأهلي، الجمعة، في قمة الجولة الرابعة، بينما يلتقي العُلا ضيفه الهلال لحساب الجولة ذاتها، الخميس.