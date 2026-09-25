مع الفريق الأول.. العلوان يبدأ رحلة النصر

خاض عبد الهادي العلوان، حارس المرمى، أول حصة تدريبية مع فريق النصر الأول لكرة القدم، مساء الجمعة، بعد انضمامه من الفتح بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مع أفضلية الشراء.

ووفق مصادر «الرياضية»، وصل العلوان إلى الرياض الخميس قادمًا من الأحساء، وأدّى في يومه الأول داخل ناديه الجديد الحصة التدريبية للفريق الأول، التي تأتي في إطار التحضيرات الميدانية خلال فترة التوقف الجارية.

وتعاقد النصر مع الحارس، البالغ من العمر 20 عامًا، لتمثيل فريق تحت 21 عامًا في دوري جوّي للنخبة وكذلك الفريق الأول، الذي يعاني من نقص في مركز حراسة المرمى، بسبب تعرض الحارسين راغد النجار ومبارك البوعينين لإصابتين بليغتين، ونواف العقيدي لأكثر من إصابة منذ بداية الموسم.

وعلى ملعب مركز «دار النصر»، استمرت تدريبات الفريق، تحت قيادة المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو، من دون اللاعبين الدوليين، السعوديين والأجانب، المرتبطين باستحقاقات منتخباتهم، وزملائهم المصابين.

وعاد «الأصفر» إلى التحضيرات اليومية الإثنين، بعد إجازة لخمسة أيام أعقبت مواجهة العين الإماراتي، الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري، ضمن أولى جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.