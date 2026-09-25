الانتصارات 76%.. الأخضر يهيمن على نتائج عمان في الخليجية

تميل كفة النتائج بوضوحٍ جهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مواجهاته مع نظيره العُماني ضمن بطولة كأس الخليج.

ويلتقي المنتخبان في جدة، السبت، لحساب ثاني جولات المجموعة الأولى من «خليجي 27».

وحسبَ موقع «المنتخب السعودي» الإلكتروني، تقابل «الأخضر» مع عُمان 17 مرَّةً في البطولة التي استُحدثت عام 1970.

وحقَّق 13 انتصارًا على عُمان، بما يعادل 76% من إجمالي المواجهات، فيما خسر ثلاث مرَّاتٍ فقط، وانتهى لقاءٌ واحدٌ بينهما بالتعادل.

وجاءت المواجهة الأولى في النسخة الرابعة التي استضافتها قطر عام 1976، ويومها فاز «الصقور» بثلاثيةٍ مقابل هدفٍ واحدٍ.

في حين، فاز المنتخب العُماني بالمواجهة الأخيرة، التي لُعِبَت ضمن نصف نهائي النسخة الماضية، بنتيجة 2ـ1.

وسجل المنتخب السعودي 33 هدفًا في مرمى عُمان، فيما هزَّ «الأحمر» شباك «الأخضر» 12 مرَّةً فقط في المحفل الخليجي.