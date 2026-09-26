القادسية يعطّل الاتحاد.. وينفرد بصدارة ممتاز السيدات

ألحق فريق القادسية الأول لكرة القدم للسيدات الخسارة الأولى بمضيفه الاتحاد في الموسم الجاري بالفوز عليه 2ـ1، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

ووضعت البرازيلية ليا لو جاريك، لاعبة القادسية، فريقها في المقدمة بتسجيل الهدف الأول بعد مرور سبع دقائق على بدء المباراة على ملعب نادي الاتحاد.

وتمكَّن الاتحاد من التعديل عبر الإسبانية ماريا دياز «25»، لكنَّ القادسية حسم اللقاء لصالحه بهدفٍ ثانٍ، أحرزته البرازيلية أدريانا سيلفا «64».

وسجل الفريق القدساوي بهذه النتيجة انتصاره الثالث تواليًا، وعزَّز موقعه في الصدارة بالعلامة الكاملة «تسع نقاط». أمَّا الاتحاد، فتراجع إلى المركز الثالث بست نقاطٍ.

ويستقبل القادسية ضيفه نيوم، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الرابعة التي تشهد مواجهةً بين الاتحاد والترجي، السبت.