الجماهير في قلب «جدة التاريخية»

تقدَّمت الجماهير السعودية حشودًا غفيرةً، اكتظَّت بها ساحات «جدة التاريخية»، الجمعة، وسط أجواءٍ مملوءةٍ بالأهازيج والأناشيد التشجيعية على هامش بطولة كأس الخليج الـ 27 التي تحتضنها جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل.

وحرص الجمهور على مشاركة الرابطة الجماهيرية في ترديد الأهازيج، وتوثيق اللحظات عبر التقاط الفيديوهات والصور التذكارية للأجواء الاحتفالية، كما تابع زوَّار «جدة التاريخية» الفعاليات الترفيهية المصاحبة للبطولة الخليجية.