سبيرتسيان يصنع فرحة أرمينيا أمام لاتفيا

وضع الأرميني إدوارد سبيرتسيان، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بصمته في فوز منتخب بلاده 2ـ0 على لاتفيا، الجمعة، ضمن مرحلة المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

ومهد سبيرتسيان طريق المنتخب الأرميني في الحصول على النقاط الثلاث بعد أن صنع الهدف الأول الذي سجله جورجي هاروتيونيان في الدقيقة 31، قبل أن يؤمن زميلهما أرتور اريبيان النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 75.

وتقلد لاعب وسط الأهلي شارة القيادة خلال المباراة التي أكملها حتى النهاية، وحصل فيها على ثاني أعلى تقييم بـ7.4 درجة حسب موقع «سوفا سكور» العالمي.

ووفقًا للموقع العالمي، فقد لمس الكرة 74 مرة، وسدد ثلاث تسديدات، منها اثنتان تم اعتراضهما، وواحدة خارج المرمى، وبلغت دقة تمريرات سبيرتسيان 91 في المئة.

ورفع سبيرتسيان من خلال مشاركته أمام لافتيا رصيده الدولي إلى 43 مباراة منذ بداية مشواره مع المنتخب الأرميني في 31 مارس 2021.