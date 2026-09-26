الصبحي.. عُماني وحيد يعرف الملاعب السعودية

يجدِّد المهاجم العُماني الدولي عصام الصبحي، عبر منافسات «خليجي 27»، الظهور في الملاعب السعودية التي خاض فيها تجربةً احترافيةً من قبل.

ويتفرَّد بين كافة عناصر قائمة منتخب بلاده الأول لكرة القدم بامتلاكه تجربةً احترافيةً سابقةً في السعودية، دافع خلالها عن ألوان الأخدود.

ويحضر الصبحي حاليًّا مع «الأحمر» في المحفل الخليجي الذي تستضيفه جدة حتى 6 أكتوبر المقبل، وسيواجه المنتخب السعودي، السبت، ضمن ثاني جولات المجموعة الأولى من البطولة.

وسبق للاعب تمثيل الأخدود خلال النصف الثاني من موسم 2021ـ2022 وقتما كان الفريق ينشط في دوري الدرجة الأولى السعودي.

وأنهى الفريق الموسم محتلًّا المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري بعد جمعه 48 نقطةً، متأخرًا بـ 18 نقطةً عن الخليج المتصدر.

ورحل المهاجم بعد نهاية الموسم عائدًا إلى نادي السويق في بلاده. ولاحقًا، خاض أكثر من تجربةٍ احترافيةٍ وصولًا إلى نادي تاي بورت التايلاندي الذي انضمَّ إليه يوليو الماضي.

ولعب بقميص الفريق أربع مبارياتٍ، ثلاثٌ منها ضمن الدوري التايلاندي، مقابل واحدةٍ في دوري أبطال آسيا للنخبة. وسجل المهاجم العُماني هدفًا واحدًا للفريق في بطولة الدوري.

ويخوض الصبحي، البالغ من العمر 29 عامًا، نسخةً ثالثةً من كأس الخليج، وعلى التوالي.

ويملك 11 مشاركةً في المحفل الخليجي، آخرها بصفةٍ أساسيةٍ أمام العراق ضمن الجولة الأولى من مجموعات البطولة الجارية.

ويحمل في جعبته أربعة أهدافٍ ضمن منافسات البطولة، من بينها ثلاثةٌ في النسخة الماضية، وهدفٌ واحدٌ في سابقتها.

ووصل اللاعب مع منتخب بلاده إلى نهائي النسختين، وخسر أمام العراق والبحرين على الترتيب.