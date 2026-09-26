تعثر ثالث يفسد انطلاقة «الفراعنة»

تعادل المنتخب المصري الأول لكرة القدم للمرة الثالثة تواليًا مع نظيره الأنجولي، مساء الجمعة في القاهرة، ضمن باكورة جولات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وأطلّ «الفراعنة» بين الآلاف من مشجعيهم في ملعب القاهرة، بعد أقل من ثلاثة أشهر على مشاركة مونديالية أوصلتهم إلى دور الـ 16 للمرة الأولى وتركت أصداءً إيجابية. لكن لاعبي المدرب المصري حسام حسن عجزوا عن هزّ شباك أنجولا، وانتهى لقاء المنتخبين 0ـ0، لحساب المجموعة الثانية، التي شهِدَت فوز مالاوي على ضيفه جنوب السودان 2ـ1 في وقتٍ سابقٍ الجمعة.

وأشرك حسام حسن أغلب عناصره البارزة من البداية، مثل النجم محمد صلاح، قائد الخط الأمامي، وإمام عاشور، لاعب الوسط، والمهاجم مصطفى زيكو، والجناح هيثم حسن، والظهير أحمد فتوح. ودفع بالمهاجم عمر مرموش قبل نهاية الشوط الأول، بدلًا من محمود صابر، لاعب الوسط، وزجَّ بحمزة عبد الكريم، المهاجم الشاب، ضمن تبديلاته الأربعة خلال الشوط الثاني.

وسيطر المنتخب المضيف على الكرة بنسبة 66 في المئة، حسب إحصاءات موقع «سوفا سكور» الكروي الإلكتروني، لكن دون التسجيل في مرمى الحارس الأنجولي هوجو ماركيز.

وينزل المصريون ضيوفًا على منتخب جنوب السودان، الثلاثاء في جوبا، لحساب الجولة الثانية من التصفيات. ويتواجه منتخبا أنجولا وضيفه مالاوي خلال اليوم ذاته.

وللمرة الثالثة على التوالي، يحسم التعادل لقاءً بين المنتخبين المصري والأنجولي.

وتعادل الطرفان سلبًا في ديسمبر الماضي، ضمن مرحلة المجموعات من كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

كما تعادلا، لكن بهدفين لمثلهما، في نوفمبر 2021، على صعيد تصفيات كأس العالم 2022.

والمنتخب المصري هو البطل التاريخي لكأس أمم إفريقيا، برصيد سبعة ألقابٍ آخرها في 2010.