دي لافوينتي: نتسلح بالثقة.. ومواجهة الإنجليز حافز كبير

انتقد لويس دي لافوينتي، مدرب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، برمجة مباريات دوري الأمم الأوروبية، التي اعتبرها غير مثالية، وذلك قبل مواجهة إنجلترا على ملعب ويمبلي في لندن، حيث سيرتدي لاعبوه القميص المزين بالنجمة الثانية للمرة الأولى بعد الفوز بكأس العالم.

وقال دي لافوينتي، في مؤتمر صحافي الجمعة: «مواجهة إنجلترا أفضل فرصة ممكنة ومصدر حقيقي للتحفيز، ولا يوجد الكثير لأقوله للاعبين أمام منافس كهذا يحتل المركز الثالث في تصنيف فيفا وفي ملعب استثنائي، وأجواء رائعة».

وأضاف: «أنا متأكد من أنَّ الأجواء ستكون على قدر أهمية هذه المباراة. نحن سعداء بالعودة إلى المنافسة والظهور بقميص النجمة الثانية، وسنحاول أن نثبت جدارتنا باعتلاء المركز الأول في التصنيف، ونحن متسلحون بالثقة والإيمان بقدراتنا».

ولفت إلى أنَّ خوض أربع مباريات خلال 10 أيام هو ضغط كبير على اللاعبين مع التنقلات والسفر، لكنهم سعداء باللعب، على الرغم من أنَّ هذا ليس الوضع الأمثل.

وحول التشكيلة المحتملة أمام ثالث كأس العالم الأخيرة: «سنشرك اللاعبين الذين نعتقد أنهم مناسبون. سنحاول اختيار التشكيلة المناسبة. هناك لاعبون في حالة بدنية أفضل أو أسوأ مما كانوا عليه قبل شهرين».

وتابع: «لكن سأضمن لكم أنه لن يكون هناك أي تراخٍ. أعرف هؤلاء اللاعبين وأعرف أنهم يريدون مواصلة الفوز وكتابة التاريخ. يجب أن يكون التعطش للفوز مستمرًا. ما حققناه حتى الآن ليس كافيًا بالنسبة لنا. هذا الفريق لديه مجال واسع للتطور».

ويغيب خوان جارسيا، حارس برشلونة، وبيدرو بورو، مدافع توتنام، عن تشكيلة دي لافوينتي بسبب الإصابة، بينما اعتزل ماركوس يورينتي، مدافع أتلتيكو مدريد، اللعب الدولي بعد أن كان جزءًا من التشكيلة التي تُوِّجت بكأس العالم وشارك خلال البطولة في ثلاث مباريات.

ومن المنتخب الفائز بكأس العالم استبعد جافي «برشلونة» وبورخا إجليسياس «سيلتا فيجو»، بينما إيفان فريسنيدا «سبورتينج لشبونة» وروبرتو فرنانديز «إسبانيول» هما اللاعبان الوحيدان اللذان لم يسبق لهما تمثيل المنتخب في التشكيلة.

كما أصبح نيكو ويليامز «أتلتيك بلباو» متاحًا بعد تعافيه من مشاكله المتعلقة بالإصابة، في حين أن ميكيل أويارزابال قد يقود خط الهجوم على الرغم من البداية القوية التي حققها فيران توريس، صاحب الهدف الوحيد في نهائي المونديال، الموسم الجاري مع باريس سان جيرمان، بعد رحيله عن برشلونة في الانتقالات الصيفية.

تاريخيًّا، يتمتع منتخب «الأسود الثلاثة» بتفوق تاريخي على إسبانيا في 28 مباراة بينهما في كل المسابقات، إذ فاز بـ 14 مقابل 11 خسارة، بينما حضر التعادل ثلاث مرات.

لكن إسبانيا كانت الفائزة في آخر مباراة تنافسية، حيث تغلبت 2ـ1 في نهائي يورو 2024.

فازت إنجلترا بأربع من آخر خمس مباريات لها، وكانت هزيمتها الوحيدة أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026.

أما إسبانيا ففازت في مواجهاتها الخمس الأخيرة، بما في ذلك 1ـ0 على الأرجنتين في نهائي كأس العالم. كما لم تخسر أي مباراة في الوقت الأصلي منذ كولومبيا في مارس 2024.

وعلى صعيد بطولة دوري الأمم، التي انطلقت في 2019، تُوِّجت إسبانيا باللقب في 2023، وحلَّت وصيفة مرتين لفرنسا 2021 والبرتغال 2025. أما إنجلترا فلم يسبق لها الفوز بأي ألقاب أوروبية، وكان إنجازها الوحيد وصافة بطولة الأمم مرتين «إيطاليا 2021» وإسبانيا «2024». لكنها في المقابل تُوّجت بكأس العالم 1966.