زيركزي يعوّض بروبي في «الطواحين»

استدعى الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم، الجمعة، المهاجم جوشوا زيركزي إلى خوض المباريات الثلاث المتبقية في دوري الأمم خلال فترة التوقف الدولي الموسعة، ليحل محل برايان بروبي، الذي أصيب أمام ألمانيا الخميس.

خرج بروبي، لاعب سندرلاند الإنجليزي، من الملعب في الشوط الأول، لكن البيان الصادر عن الاتحاد الهولندي للعبة لم يذكر أي تفاصيل عن إصابته. وكان بروبي يمسك بفخذه الخلفي عندما سقط في الدقيقة 35 من المباراة، التي جرت على ملعب يوهان كرويف في أمستردام.

وكان زيركزي، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، البالغ 25 عامًا، خاض آخر مباراة دولية له مع منتخب «الطواحين» من بين ست مباريات قبل ما يقرب من عامين، وذلك في نوفمبر 2024 ضد البوسنة. وسيسافر مع المنتخب، السبت، إلى بلجراد لمواجهة صربيا الأحد.

ستواجه هولندا المنتخب اليوناني في سالونيك، الخميس المقبل، ثم صربيا مرة أخرى في آيندهوفن في 4 أكتوبر.