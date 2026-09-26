كلام ويكند

ـ نسيت دفع الاشتراك بالإنترنت فانقطعت الخدمة من الجوال، وانقطع تواصلي بالعالم، لا رسائل واتساب، ولا مواقع ولا سوشال ميديا ولا يوتيوب. شعرت بالضيق والحيرة، ثم تساءلت: ما الذي كنت أفعله قبل ظهور الإنترنت؟ في طريق العودة إلى البيت أكملت أسئلتي: ألهذه الدرجة شعرت بالضيق مع أنك أحيانًا، ولمدة ساعة أو ساعتين، لا تستخدم جوالك؟ توصلت أن الضيق سببه إدمان توفر الإنترنت، والشعور بقدرة الوصول للمواقع والسوشال ميديا في الوقت الذي أريده. سبق وقرأت أنَّ الإنسان أسير فكرته، ومن الممكن أن أضيف: وأسير شعوره أيضًا.

ـ في هذه المساحة، سبق وكتبت عن بعض تجاربي، وقلت إنني استفدت منها، ودفعت ثمن أخطائي. لا أعرف لماذا افترضت أنني استفدت منها فعلًا، فما زلت أكرر نفس الأخطاء، يبدو أنَّ بعض الأخطاء في جينات الإنسان، بدليل أنه يمر بتجارب، ويقرأ عن تجارب الآخرين، ثم يخطأ نفس الخطأ.

ـ لماذا يستمر نجاح أغاني محمد عبده وطلال مداح وعبد الكريم عبد القادر، مع أنَّ عمرها تجاوز الـ 40 عامًا، بينما تنسى أغانٍ كانت «ضاربة» عمرها 5 أو 3 سنوات؟ دار نقاش عن هذا الأمر في جلسة فنية، أكثر إجابة كانت قريبة لي أنَّ أغاني النجوم الذين ذكرتهم مليئة بالموسيقى، مقدمات موسيقية وكوبليهات، تنوع موسيقى جعل من الأغنية ثرية ومكثّفة.

ـ استمعت لبعض الأصوات الغنائية في تيك توك وإنستجرام، أصوات رائعة لا تقل جمالًا عن أصوات نجوم الأغنية، لكن مشكلة أصحاب هذه الأصوات أنهم لم يعرفوا تقديم أنفسهم بالصورة الصحيحة، وراحوا يقدمون أنفسهم بطريقة غير احترافية. صورة الفنان صناعة لها ضوابطها وأعرافها، ولا تختلف كثيرًا عن صناعة الصورة النمطية للعلامات التجارية المعروفة.