سقوط ناجويا

عندما تفشل مرة، ومرة أخرى، وتعود للفشل من جديد، يجب أن تقتنع بأنك على الطريق الخاطئ، وتبدأ بتصحيح الخطأ وتجربة حلول جديدة.

لقد أرهقت كرة القدم السعودية لسنوات من المدربين الأجانب، وحان الوقت للفئات السنية في المنتخب السعودي أن تكون بالكامل بقيادة مدربين وطنيين من أجل أن يكون لدينا خط إنتاج في نهاية الأمر يمكن الاعتماد عليه في المنتخب السعودي الأول.

‏تعرض صباح الجمعة المنتخب السعودي تحت 23 سنة لخسارة قاسية أمام منتخب أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل صفر، وقبل ذلك تعرض للخسارة أمام كوريا الجنوبية في آسياد ناجويا 2026.

‏مدرب المنتخب هو الإيطالي دي بياجو لويجي، والذي أخذ وقتًا أكثر من اللازم دون نتائج حقيقية، لكي تكونوا في السياق لقد أضعنا كأس آسيا تحت 23 سنة في السعودية، وغادر منتخبنا الوطني من دور المجموعات، وهذا المدرب نفسه يقود هذا المنتخب ولا يوجد تطور فني، لا توجد هوية لا يوجد إنتاج لاعبين إلى الفريق الأول، وهذا أهم أمر للفئات السنية.

‏لذلك حان الوقت لأن نكون شجعانًا في هذا الأمر ونتخذ قرارًا واضحًا وصريحًا، وهو أنه لا يمكن أن يدرب في الفئات السنية إلا المدرب السعودي، إذا كان سيتعلم سيكون مفيدًا لنا في نهاية الأمر، أما أن يتعلم مدرب أجنبي على أبنائنا ونخاطر بمستقبلنا!

أتمنى من اتحاد القدم الجديد أن يبدأ في الإصلاح، ‏لأن الأمر ببساطة تجاوز كثيرًا جوهر كرة القدم.