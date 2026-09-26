الاتحاد يفتح ملف بيرجوين

بدأت الإدارة الرياضية في الاتحاد فتح ملف تجديد عقد الهولندي ستيفن بيرجوين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ضمن تحرُّكاتها المبكِّرة لحسم مستقبله مع النادي، وفقًا لما ذكرته لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وحسبَ المصادر ذاتها، بدأ الاتحاديون مفاوضاتهم مع بيرجوين، ووكيل أعماله من أجل التوصُّل إلى اتفاق يقضي بتمديد ارتباط اللاعب مع النادي موسمًا إضافيًّا مع وضع بند يمنح الاتحاد أفضلية التجديد موسمًا آخرَ في حال الاتفاق على بقية التفاصيل بين الطرفين.

وتعتمد الإدارة الاتحادية في تحرُّكاتها المتعلِّقة بملف الهولندي على تقييم فني وإداري لمردوده مع الفريق، إلى جانب احتياجاته خلال المرحلة المقبلة.

وينتهي عقد بيرجوين الحالي مع الاتحاد، الصيف المقبل، إذ وقَّع للنادي لمدة ثلاثة أعوام عند انضمامه إليه قادمًا من أياكس الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2024.

ويخوض اللاعب موسمه الثالث بقميص الفريق الجدَّاوي، ومثَّله في 72 مباراةً، سجل خلالها 28 هدفًا، وقدَّم 15 تمريرةً حاسمةً.

وكان بيرجوين أحد عناصر الفريق الذي حقق ثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم قبل الماضي.