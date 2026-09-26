دونيس يؤجّل التشكيل.. العقيدي يغيب 5 أسابيع

كشفت الفحوصات الطبية عن حاجة نوَّاف العقيدي، حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتدُّ خمسةَ أسابيع، وفق مصدر خاصّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن العقيدي سيخضع لفحوصات طبية إضافية في حال خفَّ ورم المرفق والكتف «منطقة الإصابة التي يعاني منها».

وغادر حارس المرمى، الجمعة، معسكر الأخضر في جدة بعد أن أظهر فحصٌ بالأشعة إصابته في مرفق اليد اليمنى.

وسقط العقيدي على أرضية الملعب في الدقيقة 78 خلال الانتصار على الكويت 1ـ0 لدى محاولته إبعاد كرة عرضية عقِب تنفيذ ضربة حرة، مساء الأربعاء، في أول أيام كأس الخليج العربي.

وعلى صعيد آخر، أجَّل اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، إعلان تشكيلته لمواجهة عُمان ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى في «خليجي 27» إلى الاجتماع الفني، ظهر السبت.

واختتم الأخضر استعداداته على ملعب رديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية تحت إشراف اليوناني.

واشتملت الحصة على تدريبات الإحماء، وجمل تكتيكية، واختتمت بالتدرُّب على الكرات الثابتة.

ويدخل «الصقور الخضر» لقاء عُمان على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة بحثًا عن النقاط الثلاث التي تضمن لهم العبور إلى الدور نصف النهائي قبل خوض المباراة الأخيرة في المجموعة أمام العراق.