الغامدي يخطف ثنائية البلياردو الذهبية

اختتمت بطولة السعودية للبلياردو 2026 منافساتها في لوكالايزر مول في العاصمة الرياض بعد ثمانية أيامٍ من التحديات الفنية المكثفة التي جمعت 77 لاعبًا ولاعبةً في أربع فئاتٍ، وأسفرت عن 138 مواجهةً في منافسات 9 و10 كرات.

وحقق خالد الغامدي لقبَي الرجال في 9 كراتٍ و10 كراتٍ، ليؤكد حضوره في أهم محطةٍ محليةٍ ضمن موسم البلياردو السعودي.

وتُوِّج الغامدي بذهبية الرجال 9 كراتٍ، فيما حلَّ محمد خلفان ثانيًا، وحصل فهد الضعيان والوليد المضيان على الميداليتين البرونزيتين.

ولم يكتفِ الغامدي بهذا اللقب، بل وعاد في منافسات الرجال 10 كرات، ليضيف ذهبيةً ثانيةً إلى رصيده بعد مشوارٍ تنافسي قوي في فئةٍ ضمَّت 24 لاعبًا، وشهدت 43 مباراةً. وحلَّ محمد باعباد في المركز الثاني، بينما نال نواف الشمردل وفهد الضعيان برونزيتي الفئة.

وفي منافسات السيدات 9 كرات، فرضت جود بخاري حضورها، وتُوِّجت باللقب بعد أداءٍ مميَّزٍ في مباريات الحسم، لتنال الميدالية الذهبية أمام رولا عاشور التي حصدت الفضية. في حين ذهبت البرونزيتان إلى لارا الزنان ويارا العبود في فئةٍ أكَّدت اتساع قاعدة المنافسة النسائية، وتطور مستواها الفني.

أمَّا في فئة الناشئين 9 كرات، فكان زياد القباني على موعدٍ مع الذهب، فيما جاء إبراهيم الأسود في المركز الثاني، وحصل باسل حميدة وإبراهيم خزندار على البرونزيتين.

وقال نايف الجعويني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر: «تُمثِّل بطولة السعودية للبلياردو والسنوكر محطةً مهمةً لتطوير مستوى اللاعبين واللاعبات، وتعزيز قيمة التصنيف، وإتاحة الفرصة أمام العناصر المتميِّزة لإثبات قدراتها في منافساتٍ وطنيةٍ ذات مستوى فني عالٍ».