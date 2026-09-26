الأهلي يهاجم مدرب مصر: تجاوَز.. وكلامه يهدم الاحترام

وجَّه النادي الأهلي المصري، مساء الجمعة، انتقاداتٍ حادَّةً لحسام حسن، مدرب «الفراعنة»، على خلفية تصريحاتٍ له سبقت التعادل 0ـ0 مع منتخب أنجولا، ضمن أولى جولات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وتحدَّث حسن، مدرب المنتخب المصري الأول، عن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، خلال مؤتمرٍ صحافيّ، ووصفه بأنه كان «شبه منتهٍ» قبل أن يستعيد مستواه على الصعيد الدولي. كذلك، تطرَّق إلى إسهامه في تجهيز إمام عاشور، لاعب وسط الفريق ذاته، للبطولات الكبرى.

وبمجرد انتهاء مباراة أنجولا، على ملعب القاهرة، أصدر النادي الأحمر بيانًا شديد اللهجة، اتَّهم فيه مدرب المنتخب بـ «التجاوز» و«إغفال المصلحة العامة»، مشدِّدًا على رفضه أي «تطاولٍ» تجاه اللاعبين.

وجاء في البيان: «من حق المدير الفني أن يضم، أو يستبعد أي لاعبٍ، لكن ليس من حقه التطاول بمثل هذه التصريحات التي تهدم علاقة الاحترام المتبادل بين عناصر المنظومة الكروية».

ووصف النادي ما صدر عن حسن بـ «التصريحات غير المسؤولة»، واتهمه بـ «التجاوز بشكلٍ مرفوضٍ» في حق الشناوي، قائد الفريق والمنتخب، المستبعد من التجمُّع الحالي لـ «الفراعنة».

وعدَّت «القلعة الحمراء» حديث حسن عن عاشور تجسيدًا لـ «عدم المعرفة بحدود المسؤولية»، وشدَّد بيانُها: «نادينا يجهز دومًا لاعبيه للمنتخبات الوطنية، ويعتز بكونه الداعم الأكبر لها».

وفي سياق تصريحاته الأخيرة، انتقد مدرب المنتخب المصري، الملقَّب بـ «العميد»، مستوى فرق الدوري المحلي، وهو ما ردَّ عليه الأهلي بالقول: «حول رأي المدير الفني للمنتخب بأن الأندية المصرية لا تُقدِّم كرة قدمٍ، هذا تقليلٌ من شأن الأندية والمسابقات الكروية التي ينظمها الاتحاد المصري ورابطة الأندية المحترفة، لكن كان لزامًا عليه ألا يتناول فريق الأهلي ضمن رؤيته المحدودة».

وفيما أكد النادي استياءه الشديد من هذه التصريحات، ثمَّن في الوقت ذاته تعليق المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن الشناوي، بعد مؤتمر المدرب، وإبدائه التقدير لتاريخ الحارس المخضرم، ومسيرته الحافلة على صعيدَي الأندية والمنتخبات.

ولفت الأهلي، في ختام بيانه، إلى ترقُّبه موقف اتحاد اللعبة حيال ما سمَّاها «هذه التجاوزات التي لا يجب أن تصدر عن المدير الفني للمنتخب».

نص بيان الأهلي المصري

«إعلاءً لمصلحة المنتخب الوطني كما هي عادة النادي الأهلي في كافة المواقف، التي فرضت في أوقات عديدة أن نخوض بطولاتٍ كبرى، في مقدمتها بطولة كأس العالم للأندية، دون لاعبينا الدوليين، آثر النادي الصمت حيال التصريحات غير المسؤولة للمدير الفني للمنتخب إلى أن ينتهي من مباراتنا مع أنجولا، وذلك حرصًا على المصلحة العامة التي ضرب بها مدرب المنتخب عرض الحائط، وتجاوز بشكلٍ مرفوضٍ، شكلًا وموضوعًا، في حق أحد لاعبينا. وأي لاعبٍ يمثِّل النادي، والمساس بقيمته الفنية والأدبية غير مسموحٍ به، فما بالك بكابتن الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي؟!.

كما أن حديث المدير الفني عن ضمِّه لاعبنا إمام عاشور، قبل كأس الأمم لتجهيزه، هو أمرٌ يجسد عدم المعرفة بحدود المسؤولية، وعَكْسُ ما يحدث في العالم كله. ونادينا يجهز دومًا لاعبيه للمنتخبات الوطنية، ويعتز بكونه الداعم الأكبر لها. من حق المدير الفني أن يضم، أو يستبعد أي لاعبٍ، لكن ليس من حقه التطاول بمثل هذه التصريحات التي تهدم علاقة الاحترام المتبادل بين عناصر المنظومة الكروية. أمَّا بخصوص رأي المدير الفني للمنتخب بأن الأندية المصرية لا تقدم كرة قدمٍ، فهذا تقليلٌ من شأن الأندية والمسابقات الكروية التي ينظمها الاتحاد المصري ورابطة الأندية المحترفة، لكن كان لزامًا عليه ألا يتناول فريق الأهلي ضمن رؤيته المحدودة. ختامًا، فإن النادي وهو يعبِّر عن استيائه الشديد تجاه هذه التصريحات، لم يغفل أن يُثمِّن ما جاء على لسان رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن قيمة الشناوي، ويترقَّب موقف اتحاد الكرة حيال هذه التجاوزات التي لا يجب أن تصدر عن المدير الفني للمنتخب».