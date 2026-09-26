«محاربو الصحراء» يعاقبون زامبيا بثلاثية

فاز المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم على نظيره الزامبي 3ـ1 في المباراة التي جرت على ملعب حسين أيت أحمد، الجمعة، ضمن الجولة الأولى للمجموعة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

وهذه المباراة الأولى لإبراهيم حمداني، المدرب الجديد للجزائر، ومساعده عنتر يحيى، وهو الثنائي الذي حلَّ بدل السويسري فلاديمير بيتكوفيتش بعد نهائيات كأس العالم 2026.

وبدأ «محاربو الصحراء» اللقاء بقوةٍ حيث نجح جوان حجام من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية بعد عملٍ رائعٍ وتسديدةٍ سكنت الشباك بعد تمريرةٍ من أمين عمورة.

وأدرك الضيوف التعادل «57» عبر فاشيون سكالا إثر خطأ دفاعي، استغلَّه اللاعب لتسديد الكرة بقوةٍ في شباك الحارس فيصل ماستيل.

وعادت الجزائر بقوةٍ، واستعادت التقدُّم عن طريق إبراهيم مازة في الدقيقة 67 بعد تمريرةٍ من عمورة.

وجعل البديل أنيس حاج موسى النتيجة 3ـ1 في الدقيقة 74 عقب متابعته تسديدة مازة التي ارتدَّت من حارس الضيوف.

وأشرك المدرب عادل بولبينة، جناح الدرعية السعودي، في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

وفي باقي مباريات الجمعة، افتتحت جامبيا مشوارها في المجموعة الثالثة بالفوز 2ـ1 على الصومال.

ومنح إبريما كولي التقدُّم لـ «العقارب» من ركلة جزاءٍ في الدقيقة 18، لكنَّ الصومال أدركت التعادل بتوقيع بلال نجي «72». وردَّت جامبيا بعد 11 دقيقةً بواسطة محمد باداموسي، الذي دخل في الشوط الثاني.

وقدَّمت رواندا أداءً هجوميًّا في الشوط الأول، لتفوز على ليبيريا 3ـ1 ضمن المجموعة العاشرة.

ولم يحتج أبيدي بيراماهيري سوى إلى دقيقتين ليضع «أمافوبي» في المقدمة بعد تمريرةٍ من ميكلز ليروي جاك، ثم تحوَّل جاك إلى هدافٍ «33» مسجلًا الثاني من كرة جيلبرت بيرينجيرو.

وردَّت ليبيريا عبر سيلفانوس نيميلي بعد خمس دقائق، لكنَّ رواندا استعادت تقدمها بهدفين قبل نهاية الشوط الأول عندما سجل ميكيلز جوي لانس ركلة جزاءٍ «44»

وفي المجموعة الثانية، تغلَّبت مالاوي على جنوب السودان 2ـ1.

وافتتح باباتوندي أديبوجو التسجيل بعد 20 دقيقةً، ليمنح «الفليمز» التقدُّم في الشوط الأول. وردَّ جنوب السودان بسرعةٍ بعد استئناف المباراة بواسطة ستيفن جوزيف داتا «48»، ليستمر التعادل بين المنتخبين 16 دقيقةً فقط حيث أعاد لويد نجاليوا التقدم لمالاوي «64».

كذلك حصدت توغو النقاط الكاملة بعد فوزها على بوروندي 1ـ0 في مباراتها الافتتاحية ضمن المجموعة الأولى.

وسجل ديرمان كريم الهدف الوحيد في الدقيقة 17 بعد تمريرةٍ من زوبيرو شاراني.