بلجيكا تسقط مانشيني في الاختبار الأول

سقط روبرتو مانشيني في أول اختبارٍ له مدربًا للمنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم بالخسارة 0ـ2، الجمعة، أمام بلجيكا بقيادة الهولندي مارك فان بومل، مدربها الجديد، في مستهلِّ مشوارهما ضمن المجموعة الأولى في المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وعلى الملعب الأولمبي في روما، العاصمة الإيطالية، افتتح ميكا جودتس، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، التسجيل لبلجيكا في الدقيقة 20، وأضاف البديل دودي لوكيباكيو الثاني «69».

وتستقبل بلجيكا في الجولة الثانية جارتها فرنسا، الإثنين المقبل، فيما تحلُّ إيطاليا ضيفةً على تركيا في اليوم ذاته.

وكسر «الشياطين الحمر» بهذا الفوز سلسلةً من خمس مبارياتٍ عجافٍ أمام إيطاليا «تعادلٌ وأربع هزائم»، علمًا أنه الخامس له في تاريخ مواجهات المنتخبين، مقابل 17 فوزًا لـ «الأتزوري»، وخمسة تعادلاتٍ في 27 مباراةً.

وشهدت المباراة قبل بدايتها دقيقة صمتٍ تكريمًا للدولي الإيطالي السابق ساندرو ماتسولا، الذي توفي السبت الماضي.

ودانت الأفضلية في الدقائق العشر الأولى للضيوف، إذ كاد شارل دي كيتلار، مهاجم أتالانتا الإيطالي، أن يفتتح التسجيل بتسديدةٍ من داخل منطقة الجزاء، لولا تألُّق جانلويجي دوناروما، حارس مانشستر سيتي الإنجليزي، في الدقيقة 7.

وترجمت بلجيكا أفضليتها بهدفٍ، حمل توقيع جودتس بعد أن تسلَّم كرةً على الجهة اليسرى، فانطلق نحو العمق، ثم اخترق منطقة الجزاء، وراوغ المدافعين جانلوكا مانشيني وكوبولا قبل أن يودع الكرة أرضيةً بيمناه من مسافةٍ قريبةٍ إلى يمين دوناروما «20».

وكادت بلجيكيا أن تضيف الثاني في أكثر من مناسبةٍ، لكنَّ دوناروما تصدَّى ببراعةٍ لتسديدتي دي كيتلار ونيكولا راسكين «22»، ورأسية جودتس «28».

وانتظر المشجعون الإيطاليون الحاضرون في روما أكثر من نصف ساعةٍ لمشاهدة خطورةٍ على مرمى الحارس البلجيكي سيني لامينس، وتحديدًا عندما لعب كامبياجي عرضيةً من الجهة اليسرى عقب مجهودٍ فردي، تابعها مويس كين من مشارف منطقة الياردات الست في الشباك الجانبية «26».

وفي بداية الشوط الثاني، جاء الدور على لامينس للتألُّق في ظل أفضليةٍ إيطاليةٍ واضحةٍ، فتصدَّى ببراعةٍ لتسديدة كين من داخل المنطقة عقب عرضية كامبياجي «46»، ثم فعل الأمر ذاته أمام تسديدة إسبوزيتو «53»

وحاول فان بومل تعديل الأمور، فأقحم هانس فاناكن، ودودي لوكيباكيو بدلًا من المخضرم كيفن دي بروين، وموريرا تواليًا «58».

وسجل البديل لوكيباكيو هدفًا، حسم به الأمور بعد أن انطلق بهجمةٍ مرتدةٍ من منتصف الميدان، ثم سدَّد الكرة أرضيةً بيسراه من خارج المنطقة إلى يمين دوناروما «69».