«أسود الأطلس» يفتتح التصفيات بثنائية الجابون

استهلَّ المنتخب المغربي الأول لكرة القدم مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027 بالفوز 2ـ0 على ضيفه الجابوني على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، الجمعة، بفضل ثنائيةٍ من نصير مزراوي وسفيان رحيمي.

ومنح مزراوي التقدم للمغرب في الدقيقة 32 بعد أن توغل من الجهة اليسرى، وسدَّد بقوةٍ في الشباك، وأضاف رحيمي الثاني «84» عقب تمريرةٍ عرضيةٍ أرضيةٍ متقنةٍ من بلال الخنوس.

واقترب عز الدين أوناحي من افتتاح التسجيل لـ «أسود الأطلس» في الدقيقة 11 بتسديدةٍ، لكنها مرَّت إلى جوار المرمى، ثم عاد وهدَّد مرمى الجابون بعدها بأربع دقائق بمحاولةٍ أخرى.

وتصدَّى حارس الجابون لتمريرةٍ عرضيةٍ من عبد الصمد الزلزولي «20» قبل أن يحرم إطار المرمى أوناحي من افتتاح الأهداف عندما ارتطمت تسديدته القوية بالعارضة «26».

وهدَّدت الجابون مرمى المغرب للمرة الأولى «29» بتسديدةٍ بعيدة المدى، تصدَّى لها ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، قبل أن يفتتح مزراوي التسجيل بعدها بسبع دقائق.

ونفذ الزلزولي ركلةً حرةً من حدود منطقة الجزاء «49»، لكنَّها مرَّت بعيدًا عن المرمى قبل أن يحبط حارس الجابون محاولةً جديدةً لأوناحي «53».

وتقدَّمت الجابون أكثر نحو نصف ملعب المغرب بعد منتصف الشوط الثاني بحثًا عن التعادل، وكادت أن تدركه «76»، لكنَّ بونو تصدى لتسديدةٍ قويةٍ، ثم عاد مباشرةً ليبعد ضربة رأسٍ خطيرة.

وأرسل الخنوس تمريرةً عرضيةً «83»، حوَّلها رحيمي إلى داخل الشباك بتسديدةٍ قويةٍ.

ويحلُّ المغرب ضيفًا على ليسوتو، الثلاثاء، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى على ملعب تويوتا في بلومفونتين بجنوب إفريقيا.

ويتصدَّر المغرب المجموعة بثلاث نقاطٍ متقدمًا بفارق الأهداف على النيجر، التي فازت على ليسوتو 2ـ1.