فرنسا تخسر مبابي في دوري الأمم

استبعد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من تشكيلة المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم بعد أن اضطر للخروج من ملعب مباراته ضد تركيا الجمعة بسبب إصابة في الركبة بعد وقت قصير من تسجيله هدف الفوز الوحيد ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وتلقى قائد المنتخب العلاج فور تسجيله الهدف، وعاد للملعب بعد فترة وجيزة، لكنه سقط مرة أخرى عقب نحو دقيقة واحدة ولم يتمكن من مواصلة المباراة ما اضطر المدرب زين الدين زيدان لاستبداله في الدقيقة 58 خلال مباراته الأولى مدربًا لـ«الديوك».

وقال زيدان عقب المباراة: «لسوء الحظ، لا يبدو الوضع جيدًا. أعتقد أنه سيضطر للعودة. لن نخاطر بأي شيء. يعاني من تورم في الركبة. الوضع ليس مشجعًا لذلك لن نخاطر بأي شيء»

وأوضح الاتحاد الفرنسي للعبة أن مبابي يعاني من إصابة في «وتر الركبة" وأنه سيعود إلى مدريد لتلقي العلاج اللازم.

وتخوض فرنسا ثلاث مبارياتٍ أخرى في دوري الأمم أمام بلجيكا، 28 سبتمبر الجاري، ثم إيطاليا على ملعب «دو فرانس»، 2 أكتوبر، فبلجيكا مرةً أخرى، 5 من الشهر ذاته.