أمام عُمان.. دونيس يغير 5 ويبعد الحمدان

يتجه اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى إجراء خمسة تغيرات على القائمة الأساسية أمام عُمان، السبت، قياسًا بمباراة الكويت في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى في «خليجي 27»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن المدرب اليوناني قرر الزج بالخماسي محمد العويس بدلًا من المصاب نواف العقيدي، وحسان تمبكتي وسلطان مندش وعلاء آل حجي وفراس البريكان في القائمة الأساسية أمام عُمان، السبت، بعد أن وضعهم في دكة البدلاء في مواجهة الكويت، الأربعاء، التي انتهت خضراء 1ـ0.

وبيّن المصدر أن دونيس استبعد نواف بوشل وعبد الإله العمري وناصر الدوسري وعبد الله الحمدان عن القائمة الأساسية، فيما أبقى متعب الحربي ومحمد أبو الشامات وشقيقه صالح وهمام الهمامي وحسن كادش.

ويدخل «الصقور الخضر» لقاء عُمان على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة بحثًا عن النقاط الثلاث التي تضمن لهم العبور إلى الدور نصف النهائي قبل خوض المباراة الأخيرة في المجموعة أمام العراق.