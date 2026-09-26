لوبيتيجي: تركيزي على اليمن.. ولا علاقة لي بالاحتجاج

قلل الإسباني جولين لوبيتيجي، مدرب منتخب قطر الأول لكرة القدم، من الاحتجاج المقدم ضدهم من البحرين في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة «خليجي 27» التي كسبها العنابي 2ـ0.

وقال لوبيتيجي خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في المركز الإعلامي بفندق هيلتون جدة ظهر السبت: «ليست لي علاقة بالأمور الأخرى، فقط علينا التركيز داخل الملعب، ولدينا مواجهة مهمة أمام اليمن».

وأضاف: «في مثل هذه البطولات، لا يوجد الوقت الكافي للتعافي، يجب أن نستعد نفسيًا وجسديًا، منافسنا يريد الفوز أيضًا لتجديد أمله في التأهل، ونحن ندرك أنه يجب علينا التركيز لكسب النقاط الثلاث».

وتابع: «تابعت مستوى اليمن أمام الإمارات، أعرف جيدًا كل المنتخبات، ومنافسنا يملك لاعبين أقوياء، ونحن لا نركز على أنهم خسروا بالنتيجة الكبيرة، بل نحترمه وسنلعب معه مباراة كبيرة، ولاعبينا يحتاجون إلى تحقيق الانتصار، والأهم أن نقدم كل ما لدينا».

من جانبه، أبدى سلطان البريك، لاعب منتخب قطر، جاهزيتهم لمواجهة اليمن، وقال: «منافسنا يبحث عن الأمل الأخير له بعد خسارته الافتتاحية، ولكن نحن نسعى إلى تحقيق الفوز وضمان التأهل».