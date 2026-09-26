مصر تبعد صلاح عن رحلة جنوب السودان

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، السبت، أن محمد صلاح، قائد المنتخب الأول، لن يتوجه مع زملائه إلى جنوب السودان لخوض مباراة الجولة الثانية في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، بسبب لعبها على ملعب ذي أرضية ‌من النجيل الصناعي.

وتعادلت ‌مصر سلبًا مع ‌أنجولا ⁠على ملعب القاهرة ⁠الدولي، الجمعة، في مستهل مشوار المنتخبين بالتصفيات بعد مباراة شحيحة الفرص، لتحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف مالاوي التي تغلبت على جنوب السودان.

وشارك ⁠صلاح أساسيًا في مباراة ‌أنجولا، ‌لكنه لم يكمل اللقاء بعدما قرر المدرب ‌حسام حسن استبداله منتصف ‌الشوط الثاني.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان مقتضب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «قرر الجهاز الفني ‌لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن إراحة محمد صلاح من ⁠مباراة ⁠جنوب السودان المقرر لها يوم 29 سبتمبر، بسبب أرضية ملعب المباراة».

وتلعب المباراة على ملعب جوبا، وأرضيته من النجيل الصناعي.

وتابع: «تم الاتفاق بين الجهاز الفني للمنتخب ومحمد صلاح قبل مباراة أنجولا على عدم لعب مباراة جنوب السودان، وفضل الجهاز الفني ذلك حفاظًا على اللاعب».