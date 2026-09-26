ولد علي: اليمن قادر على مسح الرباعية

قطع الجزائري نور الدين ولد علي، مدرب منتخب اليمن الأول لكرة القدم، وعدًا بمسح الخسارة الرباعية التي مني بها في الجولة الافتتاحية أمام الإمارات، وبداية صفحة جديدة من مواجهة قطر في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة «خليجي 27».

وقال ولد علي خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في المركز الإعلامي بفندق هيلتون جدة: «اجتمعت مع اللاعبين، وطالبتهم بمسح الهزيمة التي تلقينها من الإمارات، لا بد أن نطوي الصفحة الماضية، ونبدأ صفحة جديدة في هذه البطولة بداية من مواجهة الأحد».

وأضاف: «المنتخبات اليمينة ليست مثل بقية المنتخبات الأخرى، اليمن لا يشارك في البطولات الآسيوية، لكن نحن نسعى في الفترة الراهنة إلى إعادة المنتخب اليمني إلى وضعه الطبيعي وإعادة نغمة الفوز».

وعن مواجهة قطر الفائز في الجولة الأولى على البحرين، قال: «الكرة القطرية مميزة، نحن سنعلن التحدي بالإمكانات التي نملكها على الرغم من الخسارة القاسية الماضية، ومنافسنا قدم مباراة كبيرة أمام البحرين، من خلال الاستحواذ على منتصف الملعب».

وختم ولد علي حديثه، وقال: «أحيانًا تحصل بعض الهفوات في المباريات، كما حدث أمام الإمارات، نحن نسعى للفوز، لكن تأتي النتائج عكسية، عوامل النجاح داخلية وخارجية، سنحاول أن نعالجها دائمًا، والمشاركات الخارجية مطلوبة من أجل التطوير».

من جانبه، أبدى رامي الوسماني، لاعب اليمن الأول لكرة القدم، حزنه على الخسارة أمام الإمارات من خلال حضوره بجانب المدرب للحديث عن مواجهة قطر.

وقال: «نحن بصفتنا لاعبين حزنّا على نتيجة الإمارات، وتعاهدنا مع أنفسنا على تقديم مستوى أفضل، مازال لدينا حظ في التأهل إلى الدور الثاني، وبعزيمة اللاعبين علينا أن نقدم أفضل صورة، إعادة المستوى الذي كنا عليه آخر موسمين، لا بد أن يكون لنا حضور ذهني كبير في مواجهة الأحد.