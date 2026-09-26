«شنب البنات» يفتتح عروض مهرجان إيزيس

أطلق مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في مصر دورته الرابعة، الجمعة، بالعرض الكوميدي «شنب البنات» من إخراج ​عزة حسن وإنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية بحضور عدد من الفنانين، من بينهم صبري فواز وفتحي عبد الوهاب وأيتن عامر وأحمد عيد وسما إبراهيم ومحمد فهيم وأحمد مالك ورنا رئيس ودنيا سامي.

العرض بطولة نورهان عز الدين وأمل عبد المنعم وميرنا نديم ومينا نبيل ومحمد أمين الشناوي وأحمد أسامة وعبد ‌الفتاح الدبركي وأحمد ‌عباس وعبد الرحمن محسن ومحمود ​بكر، ‌وهو ⁠مستوحى ​من فيلم «بنات العم» ⁠حيث تدور أحداثه في ليلة واحدة كانت تستعد فيها الفتاة «ميرفت» لزفافها بحضور شقيقتيها ليلى وفاطمة مع جدتهم لكن مفاجأة غير سارة.

وشمل ‌حفل الافتتاح فقرة غنائية ‌من أداء ميرفت الجسري بمصاحبة عازف ​العود ماجد سليمان، مع ‌عرض فيلم وثائقي مدته 10 دقائق عن الفنانة ‌الراحلة سناء جميل «1930ـ2002» التي تحمل الدورة اسمها.

ويشمل برنامج الدورة الممتدة حتى الثاني من أكتوبر المقبل 13 عرضًا مسرحيًا من مصر والإمارات والنمسا وبريطانيا وإيطاليا، مع تنظيم عدد من الورش التدريبية في التمثيل المسرحي، والأداء الصوتي والغنائي، والنقد الفني، وسلسلة من اللقاءات والندوات، ومائدة مستديرة عن «قضايا المرأة في المسرح الإفريقي».