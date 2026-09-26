تالابيتش: فخور بإنجازات زلاتكو وأتمنى هزيمته

تغنى الكرواتي دراجان تالابيتش، مدرب منتخب البحرين الأول لكرة القدم، بالمستويات الكبيرة والإنجازات التي قدمها مواطنه زلاتكو داليتش، مدرب الإمارات، مع منتخب بلاده في الأعوام الماضية قبل التعاقد مع «الأبيض».

وقال تالابيتش خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في المركز الإعلامي بفندق هيلتون جدة ظهر السبت، للحديث عن مواجهة الإمارات في الجولة الثانية من البطولة: «حقيقة أنا فخور بما قدمه زلاتكو لبلادي كرواتيا الفترة السابقة، وأتمنى له التوفيق دائمًا، إلا غدًا حينما يلعب أمامي، هو أفضل مدرب في البطولة».

وأضاف: «أولًا أبارك لجميع المنتخبات التي حققت الفوز في الجولة الأولى من هذه البطولة الصعبة جدًا، كما أوكد أن الجميع يملك فرص الفوز بها، في مواجهة قطر ارتكبنا أخطاء، ولن أذكر لكم اسم اللاعب الذي وقع في الخطأ لأننا نتحمل جميعنا المسؤولية، في مواجهة الأحد، منافسنا الإمارات، وهذا الأخير قدم مباراة كبيرة أمام اليمن، ولديهم جودة عالية في اللاعبين».

وتابع: «أحب العلاقة بين اللاعبين والجماهير، وسأجعلهم جماهير الأحمر غدًا فخورين بمنتخب بلادهم، سنحقق الانتصار والفوز، وهذا الأمر سيسعدهم».

وأردف: «لا بد أن يكون رتم اللاعبين سريعًا، منذ البداية حتى النهاية، لا يجب منح المنافس أي فرصة أو الاقتراب من مرمانا، أمام قطر ارتكبنا أخطاء أدت إلى خسارتنا، ومنافسي غدًا أفضل حالًا منا في هذا التوقيت، لكن في النهاية لا بد من تحقيق الفوز وهزيمتهم».

وسأل تالابيتش الإعلاميين، وقال: «أتمنى أن تقولوا لي ما الفرصة التي صنعها القطريون أمامنا، نعم لم يصنعوا فرصة واحدة، لكن نحن من ارتكب الأخطاء، وسنحاول معالجتها».

من جانبه، تطرق مهدي العبد الجبار، لاعب منتخب البحرين، إلى الأجواء في جدة، وقال: «حقيقة نحن معتادون على اللعب في هذه الأجواء، وهي غير مؤثرة، نحاول أن نحسن مستوانا أمام المرمى، ونخلق الفرص، ونسجل الأهداف التي تساعدنا على تحقيق الفوز».