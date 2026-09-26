من هو البغيلي موهبة اليمن خريج أكاديمية مانشستر يونايتد؟

ولد ديماني البغيلي، المعروف أيضًا باسم ديماني ميلور، في مدينة مانشستر الإنجليزية عام 2000، وبدأ ممارسة كرة القدم في سن مبكرة، قبل أن ينضم إلى أكاديمية مانشستر يونايتد وهو في الثامنة من عمره.

وتدرج البغيلي في الفئات السنية للنادي الإنجليزي حتى وصل إلى الفريق الأول، وسجل ظهوره الرسمي الوحيد بقميص مانشستر يونايتد في نوفمبر 2019، عندما شارك أمام أستانا الكازاخستاني ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وبعد رحيله عن مانشستر يونايتد، تنقل اللاعب بين عدد من الأندية الإنجليزية، من بينها سالفورد سيتي وويكومب واندررز وروشديل وساتون يونايتد وماكليسفيلد، قبل انتقاله إلى فوريست جرين روفرز في مارس 2026.

ويشارك البغيلي، البالغ 26 عامًا، حاليًا مع فوريست جرين في الدوري الوطني الإنجليزي «National League»، المستوى الخامس في هرم كرة القدم الإنجليزية، ولعب خلال الموسم الجاري ثاني مباريات من أصل تسع خاضها فريقه في المسابقة حتى 25 سبتمبر.

وعلى الصعيد الدولي، حصل البغيلي، الذي يحمل الجنسيتين اليمنية والبريطانية، على أهلية تمثيل المنتخب اليمني رسميًا في أغسطس الماضي، لينضم بعد ذلك إلى «الأحمر» ويخوض معه كأس الخليج الـ27 في جدة.

وسجل اللاعب ظهوره في البطولة، الخميس، خلال خسارة المنتخب اليمني أمام نظيره الإماراتي 0ـ4 على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، إذ دفع به الجزائري نور الدين ولد علي، مدرب اليمن، مع بداية الشوط الثاني بديلًا لعمر الداحي.