وارد يعود بعد رحيل هيوز إلى الهلال

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، السبت، تعيين جوليان وارد مدربًا فنينًا لمجموعة فينواي الرياضية، ومديرًا رياضيًا جديدًا.

ويعود وارد، الذي يمتد ارتباطه بليفربول لأكثر من 14 عامًا، لتولي منصب المدير الرياضي للمرة الثانية بعد استقالته من المنصب عام 2023.

ويخلف وارد ريتشارد هيوز، الذي غادر نهائي الشهر الماضي للانضمام إلى نادي الهلال السعودي، ‌منهيًا بذلك فترة ولاية ‌دامت عامين، أشرف خلالها على عملية ‌انتقال ⁠ليفربول بعد رحيل المدرب ⁠السابق يورجن كلوب.

وعلى الرغم من أن تعيين هيوز للمدرب الهولندي أرنه سلوت أدى إلى حصول النادي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024ـ2025، فإنه تعرض لانتقادات، وكان يُنظر إلى تشكيلة ليفربول في كثير من الأحيان على أنها تفتقر ⁠إلى التوازن والعمق على الرغم من ‌الاستثمار الكبير في سوق ‌الانتقالات.

وسيعمل وارد الآن عن كثب مع المدرب الجديد ‌أندوني إيراولا في الوقت الذي يسعى فيه ليفربول إلى تعزيز ‌تشكيلته.

وقال مايك جوردون، رئيس مجموعة فينواي الرياضية في بيان: «المعرفة والخبرة اللتان يمتلكهما وارد ستعززان عملياتنا الكروية، مع ضمان حصول أندوني على الدعم ‌الذي يحتاجه بينما يواصل ترك انطباع إيجابي مدربًا للفريق».

ويأتي هذا التعيين في ⁠فترة تغييرات ⁠يشهدها ملعب أنفيلد. ففي أغسطس، توصل تحالف شركات يضم مؤسس أمازون جيف بيزوس إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على حصة أقلية في ليفربول.

وستحتفظ مجموعة فينواي الرياضية، التي اشترت ليفربول في عام 2010 مقابل 300 مليون جنيه إسترليني «398 مليون دولار»، بحصة الأغلبية والسيطرة التشغيلية على النادي.

ويحتل ليفربول، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي تحت قيادة سلوت قبل إقالة المدرب الهولندي، المركز السادس في الترتيب برصيد تسع نقاط من خمس مباريات.