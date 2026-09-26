زلاتكو: أتمنى إعادة إنجازات الهلال مع الإمارات

وصف الكرواتي زلاتكو دالتيش، مدرب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، مواجهة البحرين التي تلعب مساء الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة «خليجي 27» بالصعبة.

وقال خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في المركز الإعلامي بفندق هيلتون جدة ظهر السبت: «أملك ذكريات جميلة في السعودية مع الهلال، وأتمنى أن أحقق مع الإمارات مثل ما حققته مع الهلال، على الرغم من وجود منتخبات قوية مثل السعودية وقطر، لكننا سنمضي قدمًا نحو اللقب».

وأضاف: «مواجهة الغد صعبة، البحرين يملك فرص التأهل، لكن نحن ندرك عملنا، لديهم خبرة طويلة، ومنتخب متجانس منذ خمسة مواسم، ويقودهم مدرب رائع، لكننا نسعى إلى تحقيق الفوز وضمان التأهل».

وتابع: «شاهدت البحرين في مواجهتهم أمام قطر، حقيقة قدموا مباراة جيدة، علينا مواصلة الانتصارات، فوز وحيد لا يكفي، يجب أن ننسى مباراة اليمن، وأن نركز على مواجهة الأحد، ولا بد من الاستفادة من نقاط القوة لدينا في الدفاع والهجوم، وأن نلعب بطريقة جماعية ونستعد للهجمات المرتدة».

وتطرق زلاتكو إلى مهمته الجديدة مع منتخب الإمارات، وقال: «هذا تحدٍ جديد، الماضي انتهى، علينا فتح صفحة جديدة، سأقدم كل ما أملك مع الإمارات، أنا هنا لتحقيق شيء ملموس».

ورفض مدرب منتخب كرواتيا السابق الترشيحات لتحقيق البطولة، وقال: «لسنا مرشحين للحصول على لقب البطولة، يهمنا الآن التأهل إلى نصف النهائي، لا أريد ضغوطات جديدة على اللاعبين».

واختتم زلاتكو حديثه: «قلت للاعبين خلال التدريبات إننا لم نحقق إلا فوزًا واحدً، الطريق طويل، ومازلنا في بداية المشوار، لا أريد أن أضغط على اللاعبين».

من جانبه، قال نيكولاس خيمينيز، لاعب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، إن الفوز على اليمن كان مهمًا، لكن علينا أن نحلل كل إمكاناتنا من أجل مواجهة الانتصارات، ولا بد أن نستوعب تعليمات المدرب، فنحن نمثل منتخبًا كبيرًا، وسنقدم 200 في المئة من مستوانا من أجل إسعاد جماهيرنا، كما قال مدربنا».