ارتجاج المخ يبعد تاتيانا عن نهائي التنس

ذكرت الروسية تاتيانا بروزوروفا أن انسحابها من بطولة سنغافورة المفتوحة جاء بعد ضغوط من اختصاصي علاج طبيعي تابع لاتحاد لاعبات التنس المحترفات، شخص إصابتها بارتجاج في المخ بعد أن تعرضت لضربة بكرة.

وأعلن منظمو البطولة إن بروزوروفا «22 عامًا» انسحبت من منافسات الفردي بسبب الإصابة، ما أدى إلى تأهل الأسترالية تاليا جيبسون إلى النهائي دون خوض المباراة.

وجاء هذا الإعلان عقب ‌انسحاب بروزوروفا ‌وزميلتها صوفيا لانسيري من مباراة ربع النهائي ‌في ⁠منافسات الزوجي، ⁠الجمعة، بعد أن أصيبت بروزوروفا بكرة في وجهها.

وقالت بروزوروفا : «أصر اختصاصي العلاج الطبيعي الذي استدعي إلى الملعب على إخراجي من الملعب لإجراء اختبار معين ولسوء الحظ، لم أكن أعلم أن بإمكاني رفض ذلك. لم يكن الاختبار سهلًا. وبالنظر إلى أنني أمضيت أكثر ⁠من ثلاث ساعات في الملعب يوميًا خلال ‌الأيام الثلاثة الماضية، كنت ‌أعاني من الإرهاق، وواجهت صعوبة في بعض التمارين مثل ‌الوقوف على قدم واحدة مع إغلاق عيني».

وأضافت: «أجريت وفريقي نقاشًا مطولًا مع المنظمين وضغط اختصاصي العلاج الطبيعي على جميع الحاضرين، بل زعم أيضًا أنني غير قادرة على تحمل المسؤولية عن حياتي، ومنظمو البطولة دعموا رغبتي في مواصلة اللعب، لكن القرار النهائي كان بيد اتحاد لاعبات التنس المحترفات».

وأوضح ⁠اتحاد ⁠لاعبات التنس المحترفات أن بروزوروفا خضعت للتقييم من فريقها الطبي في الموقع وطبيب البطولة، وأن بروتوكولات التعامل مع الارتجاج موجودة لحماية سلامة اللاعبات.

وقال متحدث باسم الاتحاد: «بموجب قاعدة العجز البدني وبروتوكول الارتجاج الدماغي الخاصين بالاتحاد، لا يسمح للاعبة التي يتم تشخيص إصابتها بارتجاج دماغي بالمشاركة في المنافسات، وسيتم عدّها غير قادرة بدنيا على ذلك».

وأضاف: «لا يجوز للاعبة العودة إلى المنافسة إلا بعد أن تكمل بنجاح بروتوكول العودة التدريجي المطلوب والحصول على الموافقة الطبية المناسبة».

وكان وصولها إلى قبل النهائي في سنغافورة أفضل إنجاز في مسيرتها.