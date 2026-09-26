ألكاراز يقود أوروبا إلى الفوز

أسهم الإسباني كارلوس ألكاراز بتقدم فريق أوروبا على فريق العالم 3ـ1، في اليوم الأول من كأس ليفر في كرة المضرب، بفوزه مع التشيكي ياكوب في منافسات الزوجي.

وقدم المصنف الثالث عالميًا، الذي يخوض ثاني بطولة فقط منذ عودته من ابتعاد دام أربعة أشهر بسبب الإصابة، أداء لافتًا تحت أنظار الأسطورتين رود ليفر وروجيه فيدرر، إذ تغلب هو ومنشيك على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك والأمريكي تايلور فريتس 6ـ4 و6ـ4.

ويعتزم ألكاراز خوض عدد أقل من البطولات مستقبلًا، محملًا روزنامة التنس «المستحيلة» مسؤولية تزايد عدد الإصابات في اللعبة.

لكن المتوج بسبعة ألقاب كبرى ذكر قبل انطلاق المنافسات أن الحب للمسابقات الجماعية يساعده على استعادة سعادته في لعب التنس».

وبدا ألكاراز ومنشيك في أفضل حالاتهما المعنوية، إذ كان كسر إرسال واحد كافيًا في كل مجموعة لمنح أوروبا الأفضلية في اليوم الافتتاحي.

وأبقى الفرنسي يانيك نواه، قائد الفريق الأوروبي، ألكاراز والألماني ألكسندر زفيريف، بطل رولان جاروس، وفلاشينج ميدوز، على مقاعد البدلاء في وقت سابق من يوم الجمعة.

ومنح النروجي كاسبر رود النقطة الأولى في البطولة بعدما تفوق بصعوبة على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 10ـ8 في شوط فاصل حاسم.

ورد الأمريكي براندون ناكاشيما لفريق العالم، متفوقًا بدوره على منشيك في شوط فاصل بعد تقاسم المجموعتين الأوليين.

وكان الإسباني الصاعد رافايل خودار أكثر إقناعًا في ظهوره الأول بكأس ليفر، بفوزه على بوبليك 6ـ2 و6ـ3.

وسيتوج باللقب الفريق، الذي يصل أولًا إلى 13 نقطة في البطولة الجارية على مدى ثلاثة أيام بصالة «أو 2» في لندن.

ويساوي كل فوز نقطة واحدة يوم الجمعة، ونقطتين يوم السبت، وثلاث نقاط يوم الأحد.

يحمل فريق العالم لقب هذه البطولة التي أطلقها السويسري فيدرر عام 2017. لكن أوروبا لا تزال تتصدر سجل الأبطال، بعدما أحرزت اللقب خمس مرات في ثماني نسخ.

ويقود الفريق الأوروبي العام الجاري يانيك نواه، فيما يتولى الأمريكي أندريه أجاسي قيادة فريق العالم.