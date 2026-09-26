مخادمة يقود مواجهة قطر واليمن

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى الأردني أدهم مخادمة قيادة مواجهة قطر أمام اليمن في الجولة الثانية من بطولة «خليجي27» عند الـ 06:55 من مساء الأحد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وفق ما ذكر الموقع الرسمي، السبت.

وعينت اللجنة الأردنيين محمد الخلف «مساعدًا أول» وأحمد الرويلي «مساعدًا ثانيًا» على أن يقود مهمات الحكم الرابع العراقي زيد ثامر، فيما يتولى غرفة تقنية الفيديو «VAR» السعودي سلطان الحربي، ويساعده الصيني فو مينج، والإماراتي حمد المزروعي مقيمًا للحكام.

وكلفت اللجنة الحكم الكويتي عبد الله جمالي بقيادة مواجهة الإمارات أمام البحرين، التي تنظم عن الـ 09:00 من مساء الأحد، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، على أن يعاونه مواطناه سعود الشمالي «مساعدًا أول» وعلي طالب جراق «مساعدًا ثانيًا»، فيما يتولى البرتغالي جواو بينيرو مهمة الحكم الرابع، وفي غرفة تقنية الفيديو «VAR» للسعودي عبد الله الشهري، ويساعده الكويتي عبد الله عرب، فيما يتولى العماني إبراهيم الحوسني مهمة مقيم الحكام.