آسياد 2026.. تولو ينال برونزية دفع الجلة

أضاف محمد تولو، لاعب فريق السعودية لألعاب القوى، ميدالية جديدة إلى سجله، وذلك بعدما أحرز الميدالية البرونزية السبت، في منافسات دفع الجلة، ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2026، المنظمة في ناجويا، المدينة اليابانية.

وحقق تولو المركز الثالث في منافسات دفع الجلة، بعد أن سجل مسافة 20.48 متر، ليواصل حضوره على منصات التتويج القارية والإقليمية، ويعزز سجله الحافل بالإنجازات خلال الأعوام الأخيرة.

وتأتي برونزية ألعاب «ناجويا 2026» امتدادًا لمسيرة تولو مع الميداليات، إذ بدأ منذ عام 2022 بحصد فضية بطولة آسيا في هانجتشو، قبل أن يضيف فضية دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة في قونية، ثم فضية دورة الألعاب الخليجية في الكويت.

وواصل تولو خطف الميداليات في عام 2023، على المستوى القاري محرزًا الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19.

وشهد عام 2024، محطة بارزة في مسيرة تولو، بعدما تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، إلى جانب تحطيمه الرقم القياسي الآسيوي في مدريد.

وعاد تولو إلى منصات التتويج في عام 2025، عندما أحرز ذهبية البطولة العربية في وهران، قبل أن يحصد برونزية بطولة آسيا في العام ذاته.

ومع بداية عام 2026، أضاف تولو ذهبية دورة الألعاب الخليجية في الدوحة إلى رصيده، قبل أن يختتم مشاركته في الألعاب الآسيوية في ناجويا ببرونزية دفع الجلة، ليواصل مسيرته الحافلة بالميداليات والإنجازات في مختلف المحافل الدولية والقارية والإقليمية.