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الألمان يعودون

2026.09.26 | 02:48 pm
عاود لاعبو منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، السبت، تدريباتهم بعد التعادل مع نظيره الهولندي، الخميس، في دوري الأمم الأوروبية، ويستعدون لمواجهة المنتخب اليوناني، الأحد، في الجولة الثانية (الفرنسية)
الألمان يعودون

الألمان يعودون

الألمان يعودون