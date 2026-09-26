الألمان يعودون

عاود لاعبو منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، السبت، تدريباتهم بعد التعادل مع نظيره الهولندي، الخميس، في دوري الأمم الأوروبية، ويستعدون لمواجهة المنتخب اليوناني، الأحد، في الجولة الثانية (الفرنسية)