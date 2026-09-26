كوريهارا طالب الابتدائي كتب التاريخ بالذهب

حقق الياباني يوكي كوريهارا، صاحب الـ11 عامًا، الميدالية الذهبية للألعاب الإلكترونية في دورة الألعاب الآسيوية 2026، السبت، بعدما انتصر على منافسين تفوقه أعمارهم بثلاثة أضعاف.

وفاز تلميذ المرحلة الابتدائية، مرتديًا النظارة الطبية، الذي يُعد أصغر مشارك في الألعاب المنظمة في آيتشي-ناجويا، في نهائي لعبة الألغاز «أبطال بويو بويو» بنتيجة 10ـ2.

ويُعد كوريهارا أصغر رياضي للبلد المضيف اليابان في تاريخ دورة الألعاب الآسيوية.

ويحاول اللاعبون في لعبة «بويو بويو» رياضة في الـ«إي سبورتس» إخلاء الشاشة من النقاط الملونة عن طريق ترتيبها في صفوف وإزالتها. وبدا كوريهارا هادئًا طوال الوقت، إذ شق طريقه إلى الذهبية بسلسلة من العروض القوية.

وانتصر الياباني في طريقه إلى الذهب على التايلاندي تاناراك وونجكيتكون، البالغ 28 عامًا، بنتيجة 10ـ1 في نصف النهائي، ليضمن على الأقل الميدالية الفضية.

وفي النهائي، تغلب على الكوري الجنوبي كانج دونجشين «24 عامًا»، على الرغم من تأخره 0ـ1 في البداية.

وبدأ كوريهارا ممارسة هذه الرياضة في سنته الدراسية الأولى بالمرحلة الابتدائية، وسرعان ما شرع في المنافسة والفوز في البطولات.

وحصل كوريهارا على رخصته الاحترافية في أبريل الماضي من العام الجاري، وتعود على التغلب بانتظام على لاعبين بالغين.

وقال قبل انطلاق الألعاب: «من الصعب الموازنة بين ذلك والمدرسة ودروس التقوية، لكن المنافسة في اللعبة ممتعة، هي العطلة الصيفية، لذا لدي متسع من الوقت للتدرب. أريد أن أتدرب كثيرًا وأطور بعض نقاط القوة الجديدة».

ولا توجد سجلات متاحة بشأن أصغر الحائزين على ميداليات في تاريخ دورة الألعاب الآسيوية، التي نظمت للمرة الأولى عام 1951، لكن الإندونيسية بونجا نيماس فازت بالميدالية البرونزية في التزلج على الألواح للسيدات في عمر 12 عامًا في جاكرتا عام 2018.

وخطفت الصينية تسوي تشينشي «13 عامًا» ذهبية الألعاب عندما توّجت في منافسة الألواح للسيدات، قبل ثلاثة أعوام في هانغجو.