راسل ينتزع لقب جائزة أذربيجان

أحرز السائق البريطاني جورج راسل، نجم فريق مرسيدس للفورمولا 1، لقب جائزة أذربيجان الكبرى، ضمن الجولة الـ 15 من أصل 23 في بطولة العالم، بعدما خرج فائزًا من نهاية سباق فوضوية السبت على حلبة باكو للشوارع.

وقلص راسل الفارق ​مع ‌زميله ⁠في ​مرسيدس كيمي أنتونيلي ⁠متصدر الترتيب إلى 66 نقطة.

وحقق السائق «28 عامًا» فوزه الثالث الموسم الجاري بعدما فاز أيضًا بسباق ⁠الافتتاح في أستراليا، ‌وجائزة ‌النمسا الكبرى في ​يونيو ‌.

واحتل ماكس فرستابن، بطل العالم ‌أربع مرات، المركز الثاني في باكو، بينما أكمل زميله في ‌رد بول إسحاق حجار منصة التتويج بحلوله ثالثا.

وكان ⁠أنتونيلي «20 ⁠عامًا» قد اصطدم بالحائط عند المنعطف الأول خلال المرحلة الافتتاحية من التجارب التأهيلية الجمعة، لينطلق من المركز 16 على شبكة الانطلاق، لكنه أنهى السباق في المركز الخامس.