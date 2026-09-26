بيدرو يكشف أسرار بوسيتش.. وقصة ريوس

رفض البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي المقال من النادي الأهلي، الاتهامات التي طالته بمحاباة مواطنيه، والتعاقد معهم، حينما كان يعمل في إدارة القطب الجداوي وفق حديثه لصحيفة «أبولا»، السبت.

وقال بيدرو ردًا على جلب المزيد من البرتغاليين إلى الأهلي: «لم أحاول جلب الكثير من البرتغاليين إلى الأهلي، يوجد عدد محدد من الأجانب الذين يمكن التعاقد معهم، وبعد ذلك، الظنون ستأخذ حيزًا أكبر في المسالة».

وأضاف: «من الغرابة أن الكولومبي ريتشارد ريوس ذهب من نادي بنفيكا إلى الاتحاد على سبيل الإعارة، ولكن لأنني المدير الرياضي السابق بنادي بنفيكا، وبالطريقة التي سارت بها الأمور، سيكون هناك شكوك تُخلق بدون أساس، فيما لو تم التعاقد معه».

وتطرق بيدرو في حديثه للتعاقد مع الهولندي ماريانو بوسيتش مدربًا للفريق وقال: «في عملية تعيين المدرب، انتهى بنا الأمر لاختيار بوسيتش، لكن البرتغاليين كانوا ضمن أفضل المدربين في العالم، لكن لأجل ذلك، تم إخباري من قبل إدارة النادي، بعدم التوجه إلى البرتغاليين، كون هذا يزيد من الشكوك، وسيقولون إنني أبعدت الألماني ماتياس يايسله المدرب السابق، من أجل التعاقد مع مدرب برتغالي وهذا الأمر بحد ذاته لم يكن منطقيًا، لأن يايسله هو من اختار الرحيل بقراره، ودفع الشرط الجزائي، في هذه الحالة لا يمكننا فعل أي شيء».

وتابع: «فيتور بيريرا كان خياري، وهو مدرب رائع بقدراته، لديه الكثير من الخبرة، ويعرف سياق الدوري السعودي من خلال عمله السابق في الأهلي والشباب، ولو قبل العرض أو لم يقبله، كان هذا أمرًا آخر، لكن لو لم أُمنع من السير في هذا المسلك، لكان هذا الاسم الذي كنت سأتجه للتعاقد معه».

وختم بيدرو حديثه وقال: «عمومًا، الانطباع العام، كان من غير الممكن الاستمرار في ظل هذه الظروف، نحن عملنا بكل تفانٍ واحترام واضحين منذ اليوم الأول، وعلاقتي انتهت بالتراضي».

وكانت «الرياضية» ذكرت وفق مصدرها الخاص في الرابع من سبتمبر الجاري، أن إدارة الأهلي قررت إقالة روي بيدرو المدير الرياضي من منصبه، وتكليف أسامة هوساوي بتولي مهامه خلال الفترة المقبلة عقب اجتماع ثلاثي ضمَّ أحمد الشنقيطي رئيس اللجنة التنفيذية، وفابريس بوكيه الرئيس التنفيذي، وأحمد الثبيتي عضو اللجنة، استمرَّ 60 دقيقة.

وتعاقدت شركة النادي الأهلي في الثاني من أكتوبر 2025، مع روي بيدرو، وعينته مديرًا رياضيًّا قادمًا من بنفيكا البرتغالي.