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رقم قياسي

2026.09.26 | 04:54 pm
حققت العداءة البحرينية نيلي كورير الميدالية الذهبية في سباق 1500 متر للسيدات، محطمة رقمًا قياسيًا جديدًا ضمن دورة الألعاب الآسيوية الـ 20 «ناجويا 2026» بزمن قدره 4:04.50 دقيقة (الفرنسية)
رقم قياسي

رقم قياسي

رقم قياسي