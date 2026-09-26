ألمانيا تختار ميونيخ من أجل استضافة الأولمبياد

اختارت اللجنة الأولمبية الألمانية، السبت، ملف مدينة ميونيخ للتقدم لدى اللجنة الأولمبية الدولية بطلب استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية في أعوام 2036 أو 2040 أو 2044، متفوقًا على ملف كولونيا ومنطقة الراين-الرور.

وتخوض ألمانيا بذلك محاولتها الثامنة للتقدم بملف أولمبي منذ عام 1972، عندما استضافت ميونيخ دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي شهدت الهجوم على البعثة الإسرائيلية في القرية الأولمبية، ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا من أفراد الفريق الأولمبي الإسرائيلي.

أما الدورتان الأولمبيتان الأخريان نظمتا على الأراضي الألمانية فكانتا عام 1936، شتاء في جارميش-بارتنكيرشن، وصيفًا في برلين.

واستُخدمت الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1936، التي تحل مئويتها بعد عشرة أعوام، كأداة دعاية من قبل ألمانيا في عهد النازية.

وفي مؤشر إلى الدعم على أعلى مستوى في الدولة، أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير القرار في مدينة بادن-بادن جنوب غربي البلاد، بحضور الألماني توماس باخ الرئيس السابق للجنة الأولمبية الدولية.

ويرتكز ملف ميونيخ خاصة على المتنزه الأولمبي الواقع شمال المدينة، والموروث من ألعاب 1972، والذي يخضع لعمليات تحديث منذ عدة أعوام، كما يشارك وسط المدينة وبقية منطقة ميونيخ الحضرية بشكل واسع ضمن مشروع متماسك.

وكانت مدينة ميونيخ قد نظمت في خريف 2025 استشارة شعبية أظهرت دعمًا واسعًا للمشروع بنسبة 66.4 في المئة، مع مشاركة بلغت 42 في المئة، بعدما اصطدمت اثنتان من آخر ثلاث محاولات ألمانية لاستضافة الألعاب الأولمبية بعقبة الاستفتاءات الشعبية، وهما ملف ميونيخ لدورة الألعاب الشتوية 2022، وملف هامبورج لدورة الألعاب الصيفية 2024.

وستواصل ميونيخ واللجنة الأولمبية الألمانية الآن مرحلة «الحوار المستمر» مع اللجنة الأولمبية الدولية حتى مارس 2027، موعد إجراء اختيار أولي للانتقال إلى مرحلة «الحوار الاستراتيجي»، حيث ستخضع الملفات المختارة لتقييم أكثر تفصيلًا وزيارات من لجنة المضيف المستقبلي.

وفي نهاية عام 2028، ستحدد اللجنة الأولمبية الدولية «مضيفًا مفضَّلًا واحدًا أو أكثر»، على أن يقدم المرشحون المختارون سلسلة من الضمانات قبل حسم القرار النهائي للفائز بالاستضافة في منتصف عام 2029.