7 يغيرون التشكيلة.. العراق يتسلح بمحترفي أوروبا أمام الكويت

عمد الأسترالي جراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، إلى إجراء تغييرات كبيرة على تشكيلته الأساسية أمام الكويت، السبت، في ثاني جولات المجموعة الأولى لبطولة «خليجي 27» مقارنة بالتي تعادلت مع عمان 1ـ1 في الجولة الافتتاحية.

وتضمنت التغييرات دخول سبعة لاعبين إلى القائمة الأساسية، بينهم أربعة لاعبين محترفين خارجيًا، وهم: أحمد قاسم لاعب ناشفيل إس سي الأمريكي، وزيدان إقبال لاعب دندي يونايتد الإسكتلندي، وأمير العماري لاعب كراكوفيا البولندي، وميرخاس دوسكي لاعب فيكتوريا بلزن التشيكي، إضافة إلى سيف رشيد، وعلي جاسم، ويوسف الإمام المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا الذي يظهر على الصعيد الدولي للمرة الأولى.

واعتمد أرنولد على السباعي قاسم، رشيد، إقبال، العماري، جاسم، دوسكي، الإمام بدلًا من أكام هاشم، وزيد إسماعيل، وحسن عبد الكريم وأحمد يحيى وكرار نبيل، مصطفى سعدون، وأيمن حسين الذين بدؤوا مواجهة عمان الماضية.

في المقابل، يشارك أربعة لاعبين أساسيين للمرة الثانية تواليًا في البطولة الخليجية، وهم: أحمد باسل في حراسة المرمى، زيد تحسين، إبراهيم بايش، ومحمد قاسم.

وضمت قائمة الاحتياط 12 لاعبًا بينهم حيدر عبد الكريم لاعب فريق النصر السعودي.

وقبل مباراتهما على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة، يملك المنتخب العراقي نقطة وحيدة في المركز الثاني متساويًا مع نظيره العماني، بينما يتذيل الكويت المجموعة دون نقاط إثر خسارته 0ـ1 أمام نظيره السعودي متصدر المجموعة.