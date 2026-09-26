الكويت يواجه العراق بـ4 تغييرات

يخوض المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم مباراته ضد نظيره العراقي، السبت، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لـ «خليجي 27» بتشكيلة مختلفة نسبيًا عن المباراة الأولى أمام الأخضر السعودي.

وأبقى البرتغالي هيليو سوزا، مدرب المنتخب الكويتي، على سبعة لاعبين شاركوا في مباراة السعودية الماضية التي خسرها الأزرق 0ـ1، وهم: سعود الحوشان حارس المرمى، راشد الدوسري، يوسف الحقان، عزيز شهاب، خالد المرشد، ناصر فالح، ومحمد دحام.

وعلى صعيد التغييرات، اعتمد المدرب البرتغالي على الرباعي عبد العزيز مهران، محسن فلاح، يوسف ناصر، ومبارك الفنيني أساسيين في مكان معاذ الظفيري، جاسم المطر، عيد الرشيدي، وشبيب الخالدي الذين شاركوا في مباراة الأخضر منذ بدايتها.

ويدخل المنتخب الكويتي، متذيل المجموعة دون نقاط، مواجهة العراق باحثًا عن انتصاره الأول في البطولة، والأمر ذاته ينطبق على منافسه الذي اكتفى بنقطة وحيدة من تعادله مع عمان في الجولة الافتتاحية.