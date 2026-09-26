«7Dogs» يسجل التاريخ بالتذكرة المليون

حقق فيلم «7Dogs» إنجازًا غير مسبوق في شباك التذاكر السعودي، بعد أن تجاوزت مبيعاته مليون تذكرة في دور السينما بالسعودية، ليصبح أول فيلم عربي يحقق هذا الرقم، ويكتب بذلك رقمًا تاريخيًا للسينما العربية.

ويشكل وصول «7Dogs» إلى مليون تذكرة محطة جديدة في شباك التذاكر السعودي، بعد الإقبال الجماهيري الذي حققه الفيلم منذ بدء عرضه في دور السينما بالسعودية نهاية مايو الماضي.

ويضيف الفيلم بهذا الرقم إنجازًا جديدًا إلى رصيده، في مؤشر على الحضور المتنامي للإنتاجات السينمائية العربية وقدرتها على استقطاب جمهور واسع في الأسواق المحلية والعالمية.