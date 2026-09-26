أخضر الصالات يتقدم إلى الـ40 عالميا

تقدم المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات مركزًا واحدًا في التصنيف العالمي للمنتخبات، الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لشهر سبتمبر الجاري، ليحتل المرتبة الـ40 عالميًا، والثامنة آسيويًا، والثالثة عربيًا.

وعلى الصعيد الآسيوي، تصدر المنتخب الإيراني منتخبات القارة باحتلاله المركز الخامس عالميًا، يليه التايلاندي في المرتبة الـ11، ثم الياباني «12»، والإندونيسي «15»، والأفغاني «22»، والعراقي «23»، والأوزبكي «24»، فيما جاء الأخضر في المركز الثامن آسيويًا.

وعربيًا، احتل المنتخب السعودي المركز الثالث خلف المغرب، السادس عالميًا والمتصدر عربيًا، والعراق، صاحب المركز الـ23 عالميًا والثاني عربيًا.

وعالميًا، حافظ المنتخب البرازيلي على صدارة التصنيف، يليه البرتغال وإسبانيا في المركزين الثاني والثالث، وشهدت قائمة المنتخبات العشرة الأولى استقرارًا.